В Кремле рассказали о последствиях падения курса рубля для россиян

Эксперты объяснили, с чем связана тенденция на мировых рынках

Последние несколько дней курс иностранных валют ползет в верх. Официальная стоимость доллара достигла 108 рублей, а евро – 113. Эти значения являются максимальными с марта 2022 года. На фоне ситуации Банк России принял решение приостановить операции по покупке иностранной валюты до конца текущего года, чтобы способствовать снижению волатильности финансовых рынков.

Эксперты полагают, что рост стоимости зарубежных валют вызван недавними американскими санкциями против "Газпромбанка". Ранее организация использовалась в качестве канала доставки доллара и евро на Московскую биржу.

На Западе утверждают, что основная причина обесценивания рубля – скупка иностранной валюты российскими импортерами, геополитические риски, снижение цен на нефть, подорожание импорта и ослабление требований к экспортерам возвращать в Россию валютную выручку. Не исключено, что это может отразиться на инфляции в следующем году более существенно, чем прогнозировали в ЦБ.

Однако в Кремле уверяют – россиянам переживать не стоит. Падение курса рубля на них особо не скажется, поскольку зарплату большинству выплачивают в национальной валюте.

"У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и тенге, что вызывает наше удовлетворение", – подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, в свою очередь, указывает, что эффект от падения рубля может оказаться в пять раз сильнее, чем указано в прогнозах регулятора.