"Мир будет потрясен": жуткое предсказание оптинских старцев – обращение ко всем россиянам

Будущее нашей страны точно не будет безоблачным

Во времена потрясений люди всегда искали ответы в словах святых, и многие из них оставили послание для будущих поколений. Оптинские старцы говорили, что сила нашей страны держится на вере. При этом тяжелые и кровавые испытания, по их версии, даны ради очищения и возрождения. Напутствие мудрецов обращено к каждому: молитва и покаяние способны удержать страну от падения.

Святитель Игнатий Брянчанинов предупреждал, что враги всегда будут стремиться ослабить нашу страну, но настоящая угроза кроется не вовне, а в утрате духовного щита. Если вера поколеблется, удержать ее будет уже невозможно. Тогда государство ждет крах.

Старец Варсонофий считал, что Русь защищает Пресвятая Богородица. Он подчеркивал: даже ошибки власти не лишают народ милости Божией, если сохраняется стремление к духовной жизни.

Анатолий сравнивал Россию с кораблем в бурю. Шторм ломает мачты, но судно остается на плаву, и когда вода успокоится, его можно восстановить. Этот образ говорит о том, что выпавшие на нашу долю горькие страдания – лишь начало обновления.

Святитель Феофан Полтавский писал, что Россия поднимется после падений и ее возрождением "будет потрясен весь мир". По его словам, появится правитель, который поведет страну по новому пути.

Пророчества старцев нельзя считать "приговором", они даны для пробуждения. Смысл прост: будущее зависит от верности духовным истокам и готовности каждого менять жизнь к лучшему.

К слову, ранее пророк-математик назвал имя последнего президента США.

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Выбор читателей