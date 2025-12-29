ВСУ попытались атаковать резиденцию Путина под Великим Новгородом

ВСУ атаковали резиденцию Путина под Новгородом
Владимир Путин. Кадр: YouTube
Киевский режим занимается государственным терроризмом

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров сообщил о попытке массированной атаки со стороны ВСУ на государственную резиденцию российского главнокомандующего в Новгородской области. Скандальный инцидент произошел в ночь на 29 декабря.

Шеф российской дипломатии сообщил, что в нападении был задействован 91 "крылатый засланец". Все вражеские аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены силами ПВО, угрозы объекту и людям не было.

Глава российского МИД подчеркнул, что после этого инцидента российская сторона уже определила цели и время возможного ответного удара. Решения приняты с учетом характера произошедшего и уровня угрозы.

Кроме того, министр заявил, что Москва намерена скорректировать свою переговорную позицию. Он подчеркнул: попытка удара по государственной резиденции свидетельствует о том, что киевские власти окончательно перешли к методам государственного терроризма, и этот фактор будет учтен в дальнейших политических и дипломатических шагах России.

К слову, ранее странная реакция Зеленского на слова о Путине вызвала насмешки на Западе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Кремль ответил Зеленскому на предложение подумать над "планом В"

В Москве напомнили, что Киев теряет территории

Бежавшего в Европу экс-президента Киргизии лишили всех госнаград: что известно

Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей