Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров сообщил о попытке массированной атаки со стороны ВСУ на государственную резиденцию российского главнокомандующего в Новгородской области. Скандальный инцидент произошел в ночь на 29 декабря.
Шеф российской дипломатии сообщил, что в нападении был задействован 91 "крылатый засланец". Все вражеские аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены силами ПВО, угрозы объекту и людям не было.
Глава российского МИД подчеркнул, что после этого инцидента российская сторона уже определила цели и время возможного ответного удара. Решения приняты с учетом характера произошедшего и уровня угрозы.
Кроме того, министр заявил, что Москва намерена скорректировать свою переговорную позицию. Он подчеркнул: попытка удара по государственной резиденции свидетельствует о том, что киевские власти окончательно перешли к методам государственного терроризма, и этот фактор будет учтен в дальнейших политических и дипломатических шагах России.
К слову, ранее странная реакция Зеленского на слова о Путине вызвала насмешки на Западе.
В Москве напомнили, что Киев теряет территории
Ранее бывшего лидера страны признали виновным в освобождении одного из криминальных авторитетов