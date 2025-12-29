Киевский режим занимается государственным терроризмом

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров сообщил о попытке массированной атаки со стороны ВСУ на государственную резиденцию российского главнокомандующего в Новгородской области. Скандальный инцидент произошел в ночь на 29 декабря.

Шеф российской дипломатии сообщил, что в нападении был задействован 91 "крылатый засланец". Все вражеские аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены силами ПВО, угрозы объекту и людям не было.

Глава российского МИД подчеркнул, что после этого инцидента российская сторона уже определила цели и время возможного ответного удара. Решения приняты с учетом характера произошедшего и уровня угрозы.

Кроме того, министр заявил, что Москва намерена скорректировать свою переговорную позицию. Он подчеркнул: попытка удара по государственной резиденции свидетельствует о том, что киевские власти окончательно перешли к методам государственного терроризма, и этот фактор будет учтен в дальнейших политических и дипломатических шагах России.

