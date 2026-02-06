RS заявило о серьезном прогрессе на переговорах в Абу-Даби по Украине

Общение проходило в трехстороннем формате

В Соединенных Штатах подвели итоги двухдневных переговоров, прошедших в Абу-Даби, и оценки оказались неожиданно обнадеживающими. Американское издание Responsible Statecraft отметило, что контакты между американскими, российскими и украинскими делегатами показали заметный сдвиг в сторону политического урегулирования конфликта.

По оценке журналистов, уже ко второму дню прямого диалога стороны сумели продвинуться дальше, чем многие ожидали, и приблизились к реальным договоренностям. В публикации подчеркивается, что тон заявлений участников стал более сдержанным и аккуратно оптимистичным, а сами переговоры оценивались ими как конструктивные и предметные.

Ранее представитель вашингтонской администрации Стив Уиткофф сообщил, что в ходе встреч в ОАЭ сторонам удалось договориться об обмене пленными. Он также отметил, что переговорный процесс был детальным и продуктивным.

В американской прессе подчеркивают, что подобные договоренности на фоне затяжного конфликта воспринимаются как важный шаг вперед.

