Риттер: Москве нужен проработанный договор с Западом, а не сделка

"Сделки не будет": в США выступили с заявлением после переговоров с Москвой
Картинка: сгенерировано ИИ
О быстром решении вопроса речь не идет

В США прозвучало жесткое заявление о возможных договоренностях с Москвой после контактов по украинской теме. Экс-работник ЦРУ Скотт Риттер подчеркнул , что Россия не собирается идти на сомнительные компромиссы и временные формулы, которые на Западе привыкли называть "сделкой".

"Никакой сделки не будет (…) Русские ищут финальное решение этой проблемы", – объявил он.

Аналитик отметил, Москва нацелена не на политический торг, а на полноценный, юридически выверенный договор, который должен решить саму суть конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтону, Киеву и европейским столицам придется это принять: никаких сомнительных соглашений и размытых обещаний принято не будет.

Риттер отметил, что западный подход сводится к подлому сценарию – заморозить ситуацию, чтобы дать Украине паузу и время на восстановление военного потенциала. Россия, напротив, заинтересована в окончательном решении, которое исключит повторение конфликта в будущем и не оставит почву для нового витка противостояния.

Как известно, российская позиция последовательно сводится к требованию устранить корневые причины кризиса. Речь идет о вопросах безопасности РФ, проблемах расширения НАТО и положении русскоязычного населения на Украине. Без этого, как не раз подчеркивали в Кремле, ни о каком устойчивом мире говорить не приходится – и потому формат "быстрой сделки" для Москвы неприемлем.

К слову, ранее были раскрыты детали возможного соглашения по Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
