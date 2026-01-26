Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В США прозвучало жесткое заявление о возможных договоренностях с Москвой после контактов по украинской теме. Экс-работник ЦРУ Скотт Риттер подчеркнул , что Россия не собирается идти на сомнительные компромиссы и временные формулы, которые на Западе привыкли называть "сделкой".
"Никакой сделки не будет (…) Русские ищут финальное решение этой проблемы", – объявил он.
Аналитик отметил, Москва нацелена не на политический торг, а на полноценный, юридически выверенный договор, который должен решить саму суть конфликта. Он подчеркнул, что Вашингтону, Киеву и европейским столицам придется это принять: никаких сомнительных соглашений и размытых обещаний принято не будет.
Риттер отметил, что западный подход сводится к подлому сценарию – заморозить ситуацию, чтобы дать Украине паузу и время на восстановление военного потенциала. Россия, напротив, заинтересована в окончательном решении, которое исключит повторение конфликта в будущем и не оставит почву для нового витка противостояния.
Как известно, российская позиция последовательно сводится к требованию устранить корневые причины кризиса. Речь идет о вопросах безопасности РФ, проблемах расширения НАТО и положении русскоязычного населения на Украине. Без этого, как не раз подчеркивали в Кремле, ни о каком устойчивом мире говорить не приходится – и потому формат "быстрой сделки" для Москвы неприемлем.
К слову, ранее были раскрыты детали возможного соглашения по Украине.
Как прежде уже не будет, считают в Брюсселе
Москва не отступает от своих позиций