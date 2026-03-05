Пентагон назвал целью США избежание войны с РФ

Пентагон сделал срочное заявление о войне США и России
Картинка: сгенерировано ИИ
Замглавы военного министерства выступил с речью

В Вашингтоне часто обсуждают риски прямого столкновения между крупнейшими мировыми державами – в первую очередь, США и Россией. Так, в Пентагоне выступили со срочным заявлением по поводу возможного развязывания войны между двумя ядерными государствами.

Представители американского военного ведомства объявили, что Соединенные Штаты стараются не допустить прямой войны с Россией, поскольку подобный сценарий может привести к крайне тяжелым последствиям для всего мира.

Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби во время выступления в палате представителей Конгресса США сообщил, что одной из ключевых задач американской политики остается предотвращение открытого военного конфликта с Москвой.

По его словам, в американском руководстве считают необходимым избегать прямой войны с Москвой и действовать таким образом, чтобы не допустить перехода продолжающегося противостояния в горячую фазу.

"Целью в отношении России является избежание войны", – объявил представитель Пентагона.

При этом американский чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены продолжать поддержку своих союзников по Североатлантическому альянсу. В Вашингтоне считают защиту партнеров по НАТО важной частью своей военной стратегии, однако, как отметил Колби, действовать в этом направлении приходится с учетом текущих военных реалий и сложной международной обстановки.

К слову, ранее стало известно, что ждет западные страны после жесткого сигнала Путина.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
