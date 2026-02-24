Игорь Крутой объяснил решение жить отдельно от жены

Игорь Крутой. Кадр: YouTube
Благоверная композитора находится на другом краю земли

Маэстро Игорь Крутой, который обычно избегает разговоров о личной жизни, сделал откровенное признание о том, как складывается его судьба. Он сообщил, что уже давно живет отдельно от супруги Ольги, чем заметно удивил поклонников.

Как выяснилось, раздельное проживание связано не с проблемами в браке, а с образом жизни семьи. Творческая деятельность музыканта тесно связана с Россией, где он проводит большую часть времени, тогда как его жена и дочери предпочитают жить на американских землях. При этом при любой возможности они стараются встречаться и проводить время вместе.

По словам маэстро, их союз остается крепким, а такой формат отношений всех устраивает. Возлюбленная звезды также подчеркнула, что жизнь в разных странах – это осознанное решение, продиктованное рабочими и семейными обстоятельствами, а не признак кризиса или разлада в семье.

К слову, ранее композитор высказался о скандальной ситуации с Орбакайте.

