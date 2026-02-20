Аврора Киба устроила флирт с сыном Дубцовой в соцсетях

20-летняя студентка начала "стрелять глазками" в сторону наследника певицы

19-летний сын Ирины Дубцовой Артем Черницын решил впечатлить дам, выложив ролик со своим мажорным образом жизни в запрещенных соцсетях.

Артем демонстрирует сотни роз из багажника авто и свои увлечения: гоняет на машинах, рассекает волны на водных лыжах и гоняет на байке.

"Каков шанс, что моя будущая жена сейчас смотрит это видео?", – пишет в описании ролика из Instagram (запрещен в РФ) Артем.

Аврора Киба отреагировала в комментариях в виде эмодзи с подсматривающими глазами. А вот мама Артема, кстати, была тут как тут: "Для какой еще жены?"

После разрыва с Лепсом Аврора с размахом отметила свое 20-летие. На празднике засветился Артем, с которым она выложила ролик – та подпевает строчки из песни Анжелики Варум и приобнимает гостя сзади. После этого в Сети поползли слухи, будто двоих что-то связывает.

