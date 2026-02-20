Аврора Киба устроила флирт с сыном Дубцовой в соцсетях

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
19-летний сын Ирины Дубцовой Артем Черницын решил впечатлить дам, выложив ролик со своим мажорным образом жизни в запрещенных соцсетях.
Артем демонстрирует сотни роз из багажника авто и свои увлечения: гоняет на машинах, рассекает волны на водных лыжах и гоняет на байке.
"Каков шанс, что моя будущая жена сейчас смотрит это видео?", – пишет в описании ролика из Instagram (запрещен в РФ) Артем.
Аврора Киба отреагировала в комментариях в виде эмодзи с подсматривающими глазами. А вот мама Артема, кстати, была тут как тут: "Для какой еще жены?"
После разрыва с Лепсом Аврора с размахом отметила свое 20-летие. На празднике засветился Артем, с которым она выложила ролик – та подпевает строчки из песни Анжелики Варум и приобнимает гостя сзади. После этого в Сети поползли слухи, будто двоих что-то связывает.
Ранее мы рассказывали, как мама 20-летней Авроры описывала своего несостоявшегося зятя, с которым дочка разорвала отношения пару месяцев назад.
После этой атаки альянс срочно направил медицинский борт
Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями