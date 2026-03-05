Российский лидер четко обозначил свою позицию

Заявление главы российского государства Владимира Путина о возможном прекращении поставок газа в Европу вызвало бурную реакцию в зарубежных СМИ. Китайское издание Sohu пишет, что слова лидера РФ поставили под угрозу стратегию Евросоюза, который рассчитывал постепенно отказаться от российских энергоресурсов лишь к 2027 году.

Поводом для обсуждений стало выступление Путина, в котором он допустил, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки гораздо раньше.

По мнению журналистов из Поднебесной, подобное предупреждение стало тревожным сигналом для Брюсселя, поскольку Европа рассчитывала контролировать процесс отказа от российских энергоресурсов и делать это на собственных условиях.

Авторы публикации считают, что в Евросоюзе рассчитывали спокойно подготовиться к энергетическому разрыву с Москвой, не нанеся серьезного ущерба собственной экономике. Однако теперь, как отмечается в материале, ситуация может развиваться совершенно иначе.

В статье говорится, что слова российского президента стали сильным "психологическим ударом" для европейских политиков, поскольку вместо постепенного эмбарго Россия может сама перекрыть поставки и перенаправить ресурсы тем государствам, которые готовы платить более высокую цену.

"Европа по своей инициативе начала игру, в которой проиграла", – указано в статье.

