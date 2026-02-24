Совфед предупредил о последствиях сговора Британии и Франции об оружии для Киева

Роковой сговор Британии и Франции — Москва сделала срочное заявление
Фото: www.unsplash.com
Европейцы готовы пойти на крайние меры

Совфед РФ выступил с резким заявлением в адрес лондонской и парижской администраций. Российские сенаторы предупредили, что возможные договоренности между руководством этих двух стран о передаче всушникам ядерного оружия могут обернуться катастрофическими последствиями для всего мира.

Поводом для обращения стали данные разведчиков нашей страны, согласно которым западные страны рассматривают варианты снабжения киевского режима ядерными средствами, включая так называемую "грязную бомбу". В Совфеде заявили, что подобные шаги, если они действительно готовятся, будут означать грубое нарушение демократических процедур и законодательства самих еврогосударств.

В документе подчеркивается, что подобный безответственный сговор, осуществляемый в обход национальных институтов, способен привести к катастрофе. Сенаторы призвали британских и французских парламентариев немедленно инициировать расследование возможных преступных планов и довести всю информацию до граждан своих стран и международного сообщества.

В Москве подчеркнули, что речь идет о крайне опасной инициативе, последствия которой могут выйти далеко за пределы региона и затронуть глобальную безопасность.

К слову, ранее был раскрыт план западных государств на фоне краха Украины.

Источник: Пресс-служба Совфеда РФ ✓ Надежный источник
