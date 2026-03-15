Бизнес Никиты Михалкова ушел в минус почти на 250 млн рублей: подробности
Никита Михалков. Фото: АГН Москва
Три компании, учредителем которых является Никита Михалков, по итогам 2025 года показали совокупный убыток в размере около 249 млн рублей. Данные из бухгалтерской отчетности приводит "Газета.Ru".

Основные потери пришлись на "АА Студио" (на сайте описывается как одна из крупнейших анимационных студий в России). При скромной выручке в 6,1 млн рублей убыток организации достиг 242 млн. Это самый крупный минус в портфеле режиссера.

Также в минус ушло ООО "Кмвендинг" (доля кинорежиссера составляет  почти 50%). Фирма потеряла 7,2 млн рублей. Лесохозяйственное предприятие "Темино-Лесное" при выручке 15 млн рублей зафиксировало убыток в 151 тысячу.

Всего за режиссером числится 10 организаций. Для сравнения: в 2024 году студия "ТРИТЭ" заработала 2,4 млрд и принесла 26 млн прибыли, а "Бесогон" дал 89 млн выручки.

Источник: "Газета.ru"

