Концерт Наташи Королевой вызвал недовольство зрителей из-за нарядов – видео

"Откровенные трусики": Наташа Королева устроила грандиозный скандал – видео
Наташа Королева. Фото: АГН "Москва"
Россияне в бешенстве от увиденного

Выступление Наташи Королевой в Краснодаре неожиданно было омрачено волной недовольства со стороны зрителей. Поводом стали не песни и не программа, а внешний вид танцовщиц, который многим показался слишком откровенным для заявленного формата мероприятия.

Шоу прошло на одной из центральных площадок города и имело возрастную категорию "12+". В зале было немало семей с детьми – и то, что происходило на сцене, вызвало у части публики явное недоумение. Танцовщицы выходили в нарядах, больше напоминающих эротическое белье, и, как отметили внимательные зрителей, такие костюмы почти ничего не скрывали.

"Концерт Наташи Королевой возмутил зрителей из-за откровенных нарядов подтанцовки. Девушки выступали в откровенных трусиках", – пишут в соцсетях.

В обсуждениях в Сети пользователи также начали строить догадки о том, кто мог стоять за выбором сценических образов. Многие вспомнили супруга певицы – Тарзана, известного своими откровенными фотосессиями, и предположили, что именно он мог повлиять на стиль костюмов подтанцовки.

Ранее Королева рассказывала, что решила заняться собой после замечаний мужа о внешнем виде. Она обратилась к врачу-эндокринологу, пересмотрела питание, сделав упор на белковую диету, и добавила больше физической активности.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
