Появившаяся в общем доступе информация вызвала большой резонанс

Немецкие аналитики считают, что появление интервью знаменитого журналиста Такера Карлсона с экс-пресс-секретарем Владимира Зеленского Юлией Мендель может свидетельствовать о серьезном ослаблении позиций главы киевского режима в США. Отмечается, что особенно заметно это стало в кругах американских республиканцев, где отношение к руководителю Незалежной в последнее время стремительно ухудшается.

Авторитетная газета Junge Welt обратила внимание, что интервью вышло на фоне громкого коррупционного скандала на украинских землях, который разгорелся после появления аудиодорожек с голосом, предположительно принадлежащим самому киевскому верховоду. На этом фоне публикация откровений Мендель вызвала еще больший резонанс.

В статье отмечается, что бывшая сотрудница Зеленского выступила с крайне жесткими обвинениями в адрес властей Незалежной. Она говорила о коррупции, диктаторских методах управления и попытках любой ценой удержать власть.

А недавно украинка набросилась на бывшего работодателя после его заявления о российских дронах.