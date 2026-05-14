Политик выступил с важным заявлением

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением о возможной смене власти в украинском государстве. По его мнению, человек, который придет на смену Владимиру Зеленскому, может оказаться значительно более уступчивым и быстрее согласится с требованиями вашингтонской администрации.

Политик подчеркнул, что новому киевскому верховоду будет проще принять неизбежное развитие событий и условия, которые сейчас вызывают сопротивление у действующего главы режима. Он отметил, что европейцы в подобной ситуации будут и дальше поддерживать Киев.

Медведев уверен, что следующий украинский лидер ради поддержки Запада будет готов на любые уступки и продолжит ориентироваться на европейскую помощь.

"Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной", – объявил российский государственный деятель.

Кроме того, он отметил, что, как ни парадоксально, новый глава киевского режима способен получить признание и защиту европейских стран даже после возможной капитуляции Незалежной.

К слову, ранее роковая ошибка Зеленского вызвала недоумение на Западе.