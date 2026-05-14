Медведев: новый глава Украины получит защиту ЕС за факт капитуляции

За что новый глава Украины получит защиту ЕС, рассказал Медведев
Дмитрий Медведев. Фото: Wikimedia Commons/archive.government.ru
продолжениеНа Украине раскрыли неожиданные последствия ареста Ермака
Политик выступил с важным заявлением

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев выступил с резким заявлением о возможной смене власти в украинском государстве. По его мнению, человек, который придет на смену Владимиру Зеленскому, может оказаться значительно более уступчивым и быстрее согласится с требованиями вашингтонской администрации.

Политик подчеркнул, что новому киевскому верховоду будет проще принять неизбежное развитие событий и условия, которые сейчас вызывают сопротивление у действующего главы режима. Он отметил, что европейцы в подобной ситуации будут и дальше поддерживать Киев.

Медведев уверен, что следующий украинский лидер ради поддержки Запада будет готов на любые уступки и продолжит ориентироваться на европейскую помощь.

"Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной", – объявил российский государственный деятель.

Кроме того, он отметил, что, как ни парадоксально, новый глава киевского режима способен получить признание и защиту европейских стран даже после возможной капитуляции Незалежной.

К слову, ранее роковая ошибка Зеленского вызвала недоумение на Западе.

Источник: Мессенджер "Макс" ✓ Надежный источник
По теме

В Киеве раскрыли детали атаки на Зеленского

Трон под киевским верховодом сильно зашатался

"Армия Франкенштейна": жуткая ситуация в ВСУ вызвала изумление на Западе

Положение Незалежной становится все хуже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей