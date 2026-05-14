Бывший комик выбрал странную стратегию в новом скандале

В Германии, как и во многих других европейских государствах, активно обсуждают новый удар по репутации Владимира Зеленского из-за грандиозного коррупционного скандала вокруг его окружения. Немецкое издание Spiegel пишет, что молчание киевского верховода после громких обвинений в адрес бывшего начальника его администрации Андрея Ермака может обернуться для украинских властей серьезными последствиями.

Авторы публикации отметили, что ситуация стала особенно неудобной для главы Незалежной из-за его многолетней тесной связи с обвиняемым. В материале подчеркивается, что уголовное разбирательство в отношении этой персоны превратилось в мощный удар по всей политической команде Киева.

Отмечается, что все происходящее рискует перерасти в настоящую катастрофу для Зеленского, поскольку общественное недовольство продолжает стремительно расти, а внятной реакции со стороны украинского лидера до сих пор нет.

"Вся эта история грозит обернуться катастрофой", – указано в статье.

Журналисты подчеркнули, что киевская администрация вместо четких объяснений ограничивается расплывчатыми формулировками и общими заявлениями и это никак не помогает снизить волну возмущения.

Напомним, Ермаку предъявлены обвинения по делу о легализации более 460 миллионов гривен при возведении роскошных объектов недвижимости под Киевом.

