Галактерос: конфликт на Украине ускорил упадок США

"Контрольный удар": на Западе сделали жесткое заявление о США и Украине
Ситуация давно вышла из-под контроля

Многие западные эксперты считают, что украинский конфликт стал одной из главных причин стремительного ослабления позиций США в мире. Французский политолог Каролина Галактерос уверена: вашингтонская администрация сама ускорила упадок собственной страны, когда решила глубже втянуться в происходящее вокруг Украины.

Аналитик отметила, что американские власти подошли к опасной черте и сами подтолкнули себя к серьезному кризису. Эксперт считает, что ситуация вокруг украинского государства лишь ускорила негативные для американцев процессы, которые уже давно назревали внутри мировой системы.

Специалист добавила, что действия Белого дома в ближневосточном регионе только ухудшают положение Вашингтона – военная операция против Ирана стала еще одним тяжелым ударом по международному авторитету Соединенных Штатов.

"То, что происходит теперь, с Ираном – это контрольный удар. Они подлили масла в огонь собственного падения", – резюмировала политолог.

К слову, ранее шаг ЕС против нашей страны вызвал недоумение в США.

Источник: Французский канал QG ✓ Надежный источник
