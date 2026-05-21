Фрау была не готова к такому повороту событий

Известный журналист с Кипра Алекс Христофору высказался о реакции руководительницы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на заявления русской разведки о подготовке ударов всушными дронами с территории Прибалтики.

Аналитик уверен, что нервная реакция европейского политика показывает: в Брюсселе очень болезненно воспринимают такие обвинения и опасаются обсуждения этой темы.

"Почему факты о запусках украинских БПЛА с территории стран Прибалтики привели фон дер Ляйен в такое бешенство? Почему ее так трясет?", – интересуется политолог.

Эксперт также заявил, что евровластям прекрасно известно происхождение появляющихся в воздушном пространстве ЕС "крылатых бойцов", однако они предпочитают уходить от прямых ответов. Журналист обвинил руководство ЕС в циничной риторике по поводу происходящего.

Ранее СВР РФ сообщила, что киевские верховоды готовят новые удары по субъектам нашей страны и могут использовать для пусков прибалтийские земли, чтобы сократить время подлета дронов. Фон дер Ляйен вместо непосредственного комментария по этому поводу, начала уходить от ответа и как обычно просто обрушилась с критикой на Россию.

