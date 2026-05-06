SHAMAN планирует записать совместную песню с Бабкиной

Артист обрел невероятную популярность в стране

Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, намекнул на возможный музыкальный союз с Надеждой Бабкиной. По его словам, идея уже активно обсуждается, и все может перерасти в полноценный совместный трек.

Знаменитость рассказал, что у него сложились теплые и близкие отношения со старшей коллегой, поэтому работа в дуэте наверняка понравится обоим. Он считает, что у такого сотрудничества есть серьезный потенциал.

Молодой человек предполагает, что будущая композиция может уйти в чисто народное звучание или сочетать его личный стиль с ярким, узнаваемым голосом Бабкиной. Такой формат, по его мнению, должен зацепить слушателя.

Звезда также напомнил, что не случайно обращается к народной теме. За его плечами – более десяти лет изучения русских традиций, и это заметно влияет на его творчество.