Рецепт вкусного шашлыка на майские: с этим маринадом мясо будет очень нежным

Этот рецепт вкусного мясного блюда отлично подходит для майских праздников, когда хочется быстро замариновать мясо и не терять время. Способ давно зарекомендовал себя благодаря простоте и отличному вкусу – мясо получается нежным и хорошо прожаривается.

Для приготовления понадобится

свинина (ошеек) – 1–1,2 кг;

лук репчатый – 4 штуки среднего размера;

минеральная вода – 1,5 литра;

лимон – 2 штуки среднего размера;

соль – по вкусу;

перец черный молотый – по вкусу.





Пошаговый рецепт

Лимоны отожмите, сок сохраните, а выжатую мякоть не выбрасывайте. Лук очистите и нарежьте кольцами. Мясо нарежьте на средние куски и уложите слоями в глубокую емкость, чередуя с луком и лимонными выжимками.

Верхний слой сделайте из лука и лимона, затем добавьте перец и тщательно перемешайте, слегка разминая содержимое руками.

После этого влейте лимонный сок и снова перемешайте. Затем залейте свежую минеральную воду – важно, чтобы она была только что открыта. Заготовку прижмите, накройте и оставьте под гнетом примерно на полтора часа при комнатной температуре. За 15 минут до окончания маринования добавьте соль, перемешайте и дайте еще немного настояться.

Дальше готовьте мясо на мангале или на гриле. Оно получается очень нежным – каждый кусочек тает во рту.