Кнутов: в НАТО начали открыто готовиться к захвату Калининграда

"Почти голыми руками": Кнутов заявил, что НАТО открыто готовится к захвату Калининграда
Фото: Wikimedia Commons
Запад ищет возможность прибрать к рукам не только российский город, считает эксперт

Североатлантический альянс перестал скрывать свои истинные цели в отношении российского эксклава. Планы по силовому захвату Калининградской области разрабатывались задолго до начала специальной военной операции, а сейчас они перешли в практическую плоскость, заявил в интервью Sputnik военный аналитик Юрий Кнутов.

По словам эксперта, в альянсе открыто обсуждают сценарий, при котором Москва окажется слишком истощена украинским конфликтом, чтобы защитить свои западные рубежи. "У Запада появится возможность почти голыми руками забрать Калининград, приграничные с Финляндией районы РФ и Беларусь", – цитирует Кнутов рассуждения натовских стратегов.

Аналитик обратил внимание на усиление военной активности блока в Балтийском регионе. В Литве уже развернута танковая бригада бундесвера, а учения НАТО все чаще отрабатывают сценарии морской блокады Калининграда.

Сам Кнутов считает, что эти действия являются не просто демонстрацией силы, а подготовкой к реальной операции. Сдерживание российских войск, которые в случае атаки будут прорываться на помощь эксклаву через Прибалтику, – такова главная задача натовской группировки, подчеркнул эксперт.

Ранее глава Калининграда Алексей Беспрозванных ответил на угрозы литовского экс-дипломата о блокаде города. Он вспомнил фразу из фильма "Александр Невский": "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не оставит без внимания действия, угрожающие ее интересам.

Источник: Sputnik
