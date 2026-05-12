Умер звезда сериалов "Физрук" и "Папины дочки" Вадим Александров

Завершился земной путь звезды популярных телепроектов "Физрук", "Папины дочки" и "Воронины" Вадима Александрова. Заслуженному артисту России было 88 лет.

По предварительной информации, причиной смерти знаменитости стал сердечный приступ. Также сообщается, что в последние годы звезда боролся с онкологическим заболеванием.

Артист скончался 8 мая. Ему стало плохо в собственной квартире, расположенной в московском районе Сокольники.

Талантливый артист начал сниматься в кино еще в 1967 году и за десятилетия творческой карьеры принял участие в огромном количестве известных проектов. Зрители запомнили его по ролям в популярных фильмах и телесериалах разных лет.

Среди наиболее известных работ актера – картины "Экипаж" и "Мы из джаза". Также он снимался во многих нашумевших сериалах.

Коллеги и поклонники уже начали выражать соболезнования в связи со смертью артиста. Для многих зрителей он остался одним из любимых актеров второго плана.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
