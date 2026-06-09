Хлеб из останков древнего человека: ученые попробовали выпечку из мумии

Теперь специалисты собираются варить пиво

Эксперимент, который для многих покажется настоящим безумием, провели ученые, обнаружившие живые дрожжи в останках человека, умершего более пяти тысяч лет назад. Исследователи не ограничились лабораторными наблюдениями и решили пойти дальше – они испекли хлеб на древней культуре и сами его попробовали.

Дрожжи были найдены в мумии человека, погибшего около 5300 лет назад. После обнаружения специалисты сумели выделить микроорганизмы, размножить их и использовать для приготовления теста.

Полученную культуру добавили в заготовку для выпечки, после чего испекли полноценный хлеб. Эксперимент признали успешным, а его участники рискнули лично оценить результат своей работы.

На этом исследователи останавливаться не собираются. Следующим этапом необычного проекта может стать приготовление пива на тех же самых древних дрожжах. Ученые намерены сварить напиток и также попробовать его самостоятельно. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

К слову, ранее в китайской гробнице нашли древнее пиво.