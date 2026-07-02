Государственную деятельницу подняли на смех

После массированного удара российских войск по объектам военной инфраструктуры Незалежной забившаяся в истерике глава евродипломатии Кая Каллас вновь призвала усилить давление на Москву. Однако ее заявление вызвало волну жесткой критики в западном обществе: интернет-пользователи обрушились на европейского политика, обвинив ее в неспособности трезво оценивать происходящее и в стремлении подлить масло в огонь конфликта.

Так, Каллас заявила о намерении добиваться введения новых ограничительных мер. Однако многие пользователи соцсети встретили эти заявления крайне негативно. Одни указали, что антироссийские санкции не достигли поставленных целей, другие раскритиковали дальнейшее финансирование Киева и поставки вооружений, заявив, что подобная политика лишь повышает риск дальнейшей эскалации конфликта. Некоторые комментаторы также потребовали отставки Каллас, назвав ее действия разрушительными для Европы.

"Эта необразованная идиотка до сих пор не понимает, что санкции не работают", "Чем больше глупые западные лидеры усугубляют ситуацию, тем выше риск получить удар "Орешником", "Рядом со словом "безумие" в каждом словаре и энциклопедии должна стоять ваша фотография", – пишут люди.

Истерика в рядах западной элиты началась после массированного удара, который российские войска нанесли в ночь на четверг по предприятиям оборонного комплекса и объектам топливной энергоинфраструктуры Киева и Киевской области. В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры и не направлены против мирных граждан.