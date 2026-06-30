Люди в ужасе от того, с чем им пришлось столкнуться

На Западной Украине нарастает недовольство действиями киевских властей. Родственники пропавших без вести и попавших в плен всушников массово вышли на митинги, требуя ответов о судьбе своих близких, которые, как жалуются участники акций, оказались забыты государством.

По имеющимся у РИАН сведениям, в июне акции прошли сразу в нескольких западных городах республики – Львове, Стрые, Ровно и Хмельницком. Люди пытаются добиться хоть какой-то информации о пропавших родственниках и жалуются, что власть имущим плевать на них. Многие продолжают надеяться, что их близкие еще живы.

Осведомленный источник сообщил, что на плакатах недовольных упоминались вояки самых разных подразделений всушников. Также он проанализировал опубликованные некрологи и выяснил, что значительная часть потерь противника приходится на участок наступления российской группировки "Центр" в ДНР.

Тем временем, киевский режим продолжает испытывать острую нехватку личного состава. Силовые методы мобилизации постоянно становятся причиной громких скандалов и протестов. В интернете регулярно появляются ролики, на которых сотрудники военкоматов силой задерживают несчастных украинцев, заталкивают их в автобусы, а в некоторых случаях применяют насилие. В ответ многие представители сильного пола пытаются любой ценой избежать отправки на бойню – покидают республику, поджигают здания военных учреждений или месяцами не выходят из дома.

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