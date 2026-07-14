КСИР ударил по американской базе в Бахрейне

Иран разгромил логово американцев
Фото: unsplash.com
Тегеран дает сокрушительные ответы на агрессию противника

Ирано-американский конфликт продолжает стремительно обостряться. Корпус стражей исламской революции объявил о новой масштабной атаке на логово американских военных в Бахрейне и сообщил о поражении сразу нескольких ключевых целей.

Сообщается, что Тегеран обрушил удар возмездия на базу США Джуффейр в этой восточной стране. Уточняется, что под атаку попали склады с оружием, узел спутниковой связи, а также жилое здание, где квартировались вояки ВС США.

Кроме того, иранские военные сообщили, что в результате атаки были уничтожены радиолокационная станция системы Patriot и система раннего радиолокационного предупреждения.

Недавно американцы хвастались новой серией ударов по военной инфраструктуре Ирана. По данным Пентагона, атакам подверглись объекты в разных регионах республики, а также на острове Абу-Муса.

Обмен ударами между сторонами возобновился 8 июля. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что режим перемирия больше не действует, возложив ответственность на иранских военных, которые, по его утверждению, атаковали коммерческие суда в Ормузском проливе. После этого тегеранская администрация объявила о закрытии морского прохода, заявив, что он останется недоступным до тех пор, пока американцы не прекратят вмешательство в дела региона.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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