У незалежных не осталось шансов

Массированные удары российских войск по объектам в Киеве, как констатирует зарубежное издание Strategic Culture, серьезно изменили ситуацию с безопасностью в украинской столице. Авторы публикации отмечают, что в отдельных районах многострадального Донбасса сейчас находиться даже безопаснее, чем в Киеве, а положение Незалежной продолжает стремительно ухудшаться.

В материале отмечается, что серия атак Армии РФ значительно осложнила обстановку в столичном городе. Кроме того, в публикации говорится, что украинское государство практически исчерпало возможности восполнять потери личного состава. Из-за этого киевский режим уже не способен кардинально изменить ситуацию на поле битвы.

Также отмечается, что Незалежная прошла "точку невозврата" с точки зрения имеющихся людских ресурсов. По оценке экспертов, активное вмешательство западных кураторов привело к отказу Киева от самостоятельного военного планирования в пользу стратегии, при которой удержание территорий ставится выше сохранения жизней бедных вояк. По этой причине, как считает издание, украинская армия продолжает нести значительные потери вместо проведения тактически оправданных отступлений.

Ранее было объявлено о переломном моменте для Зеленского и Украины.