Солнцев* пожаловался на трудную жизнь в Лос-Анджелесе

Беглый Рустам Солнцев* взвыл от жизни в Лос-Анджелесе
Рустам Солнцев*. Кадр: соцсети
Блогер давно покинул родную страну

Экс-звезда скандальной телестройки "Дом-2" Рустам Солнцев* признался, что жизнь в Лос-Анджелесе оказалась гораздо сложнее, чем он ожидал. Беглая знаменитость пожаловался, что одному человеку без поддержки близких крайне трудно добиться успеха в американском мегаполисе и построить там новую жизнь.

Звезда социальных сетей с прискорбием отметил, что главным открытием после переезда для него стало тотальное безразличие окружающих. Он рассказал, что в Лос-Анджелесе каждый сосредоточен исключительно на собственных делах, поэтому приезжать туда лучше вместе с семьей, друзьями или партнером.

В одиночку строить карьеру и устраивать личную жизнь значительно тяжелее, жалуется шоумен. Так что радужные представления звезды об "американской мечте" столкнулись с суровой реальностью.

Шоумен стал известен благодаря участию в реалити-шоу "Дом-2". Впервые он появился на проекте в 2005 году, покинул его в 2009-м, а спустя два года вернулся уже в качестве наставника участников. Окончательно телестройку блогер оставил в 2014 году.

В августе 2024 года активисты обратились в правоохранительные органы с просьбой возбудить в отношении блогера уголовное дело по обвинению в публичных призывах к терроризму. Шоумен позволял себе сомнительные высказывания в адрес России и властей.

К слову, ранее известный беглый комик плюнул в Россию.

*включен в реестр иностранных агентов в РФ

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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