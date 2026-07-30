Сливовый пирог на кефире без миксера и долгой кухонной возни

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Есть выпечка, которая требует парадной формы: достать миксер, просеять настроение, подготовить полдня. А есть пироги, которые появляются почти между делом, когда на столе лежат спелые сливы, в холодильнике скучает кефир, а к чаю хочется чего-то настоящего.
Этот пирог именно такой. Тесто замешивается ложкой, сливы сами отдают сок и кислинку, а сверху появляется тонкая сахарная корочка. Главное – не торопить духовку и не жалеть фруктов: в июле и августе слива должна быть не украшением, а полноценной героиней.
Шаг 1
Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Если плоды крупные, нарежьте их дольками, но не слишком тонко: в духовке они должны остаться сочными.
Шаг 2
Яйца размешайте с сахаром, ванилью и солью обычным венчиком или вилкой. Влейте кефир и масло, снова перемешайте до спокойной однородности.
Шаг 3
Добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться густым, но текучим, похожим на очень плотную сметану. Долго мешать не нужно, иначе пирог станет тяжелее.
Шаг 4
Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху разложите сливы срезом вверх и слегка утопите их в тесте. Посыпьте сахаром.
Шаг 5
Выпекайте при 180 градусах 40-45 минут. Готовый пирог оставьте в форме на 10 минут, чтобы соки успокоились, а мякиш не смялся при нарезке.
Такой пирог не пытается быть кондитерским чудом. Он просто пахнет летом, режется мягкими кусками и исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть чайник.
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