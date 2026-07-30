Сливовый пирог на кефире без миксера и долгой кухонной возни

Сливовый пирог на кефире получается мягким, влажным и по-летнему ароматным, а готовится так спокойно, будто кухня сама подсказывает следующий шаг.

Есть выпечка, которая требует парадной формы: достать миксер, просеять настроение, подготовить полдня. А есть пироги, которые появляются почти между делом, когда на столе лежат спелые сливы, в холодильнике скучает кефир, а к чаю хочется чего-то настоящего.

Этот пирог именно такой. Тесто замешивается ложкой, сливы сами отдают сок и кислинку, а сверху появляется тонкая сахарная корочка. Главное – не торопить духовку и не жалеть фруктов: в июле и августе слива должна быть не украшением, а полноценной героиней.

Ингредиенты

сливы – 500 г;

кефир – 250 мл;

яйца – 2 штуки;

сахар – 150 г;

мука – 260 г;

растительное масло – 70 мл;

разрыхлитель – 1,5 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

соль – щепотка;

сахар для верха – 1 ст. л.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Сливы разрежьте пополам, удалите косточки. Если плоды крупные, нарежьте их дольками, но не слишком тонко: в духовке они должны остаться сочными.

Шаг 2

Яйца размешайте с сахаром, ванилью и солью обычным венчиком или вилкой. Влейте кефир и масло, снова перемешайте до спокойной однородности.

Шаг 3

Добавьте муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться густым, но текучим, похожим на очень плотную сметану. Долго мешать не нужно, иначе пирог станет тяжелее.

Шаг 4

Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом. Сверху разложите сливы срезом вверх и слегка утопите их в тесте. Посыпьте сахаром.

Шаг 5

Выпекайте при 180 градусах 40-45 минут. Готовый пирог оставьте в форме на 10 минут, чтобы соки успокоились, а мякиш не смялся при нарезке.

Что важно

кефир лучше брать комнатной температуры;

слишком водянистые сливы можно слегка присыпать крахмалом;

пирог вкуснее через час после выпечки;

корица здесь уместна, но добавляйте не больше щепотки.

Такой пирог не пытается быть кондитерским чудом. Он просто пахнет летом, режется мягкими кусками и исчезает со стола быстрее, чем успевает остыть чайник.