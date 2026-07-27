Депутат Толмачев: Пугачева сможет выступить в Киеве после победы Москвы

Раскрыто условие, при котором Пугачева сможет выступить в Киеве
Алла Пугачева. Кадр: соцсети
Экс-примадонна не против съездить на Украину

Заявление бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой о готовности дать концерт в Киеве вызвало резкую реакцию в Москве. Парламентарий Александр Толмачев уверен, что выступление певицы на русском языке в украинской столице возможно только после сокрушительной победы России над врагом.

Так парламентарий прокомментировал недавние слова "Женщины, которая поет" о том, что она готова выйти на сцену в Киеве под мирным небом. Резонансное заявление артистка сделала во время общения с украинскими журналистами.

Комментируя ситуацию, государственный деятель обратил внимание, что интервью с беглой звездой проходило в Латвии. Он отметил, что эта страна последовательно проводит антироссийскую политику. Также парламентарий указал, что вопросы знаменитости задавали украинские журналисты, представляющие действующую власть, которая не скрывает своей ненависти ко всему русскому.

Государственный деятель подчеркнул: главным остается вопрос, на каком языке певица собирается выступать перед киевской публикой. Он напомнил, что в репертуаре дивы была лишь одна песня на украинском языке, которой явно недостаточно для полноценной концертной программы. А русский язык сможет прозвучать на концерте в Киеве только после победы России, отметил парламентарий.

Ранее появились любопытные подробности о состоянии здоровья Пугачевой.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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