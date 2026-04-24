Киркоров рассказал, как заключил брак с Пугачевой

"Я пытался соскочить": Киркоров выдал неожиданные детали отношений с Пугачевой
Филипп Киркоров. Кадр: соцсети
Артист любит откровенничать о бывшей жене

Историю совместной жизни Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой продолжают обсуждать в детальных подробностях. Недавно артист неожиданно признался, что изначально звезды вовсе не собирались жениться, но на ситуацию сильно повлияла руководительница БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович, которая подтолкнула их к этому шагу.

Все началось с давнего обещания артиста: он когда-то публично заявил, что если и женится, то обязательно в Петербурге. В нужный момент ему об этом напомнили. Однажды звездная компания оказалась в ресторане, к ним присоединился тогдашний мэр города Анатолий Собчак, и выяснилось, что раз в год он должен женить какую-нибудь пару – решили, что этой парой будут артисты.

Киркоров тогда пытался избежать свадьбы и даже сослался на отсутствие паспорта. Однако по распоряжению Собчака документ оперативно доставили, и уже на следующий день в ЗАГСе на Английской набережной все состоялось.

"Я пытался соскочить, придумал, что у меня паспорта нет", – вспоминает звезда.  

Несмотря на такой импульсивный старт, первые годы брака он вспоминает с теплом. Артист уверяет, что в этих отношениях было много светлых и трогательных моментов. Однако со временем связь начала разрушаться. Исполнитель отметил, что в какой-то момент все пошло не так, но при этом он благодарен "Женщине, которая поет" за совместно прожитые годы.

К слову, недавно Шаляпин публично уколол Киркорова.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
