Инцидент произошел после того, как Париж приступил к воздушному патрулированию в рамках миссии НАТО

Истребители французских ВВС Rafale, размещенные на авиабазе Шяуляй в Литве (всего в 130 километрах от российской границы), попытались перехватить российские Су-30СМ, утверждает Military Watch Magazine. Французские пилоты, говорится в материале, использовали подвесной контейнер TALIOS для визуальной идентификации целей на большой дистанции.

Российские самолеты, предположительно, несли на борту противорадиолокационные ракеты Х-31, предназначенные для подавления систем ПВО. Какое вооружение было у французов, не уточняется.

Инцидент произошел вскоре после того, как французская авиация приступила к очередной ротации в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Одновременно французские танки Leclerc начали стрельбы в Румынии, у границ Украины.

Эксперты отмечают, что Су-30СМ – самый мощный истребитель в составе российской морской авиации. Его двигатели АЛ-41Ф-1С считаются самыми мощными среди двигателей четвертого поколения. Французский Rafale, напротив, оснащен слабыми двигателями M88, что отражает разницу в концепциях и габаритах машин. По оценкам аналитиков, разрыв в характеристиках между российскими и французскими истребителями будет только увеличиваться.

Rafale прибыли на авиабазу Шяуляй в Литве в начале апреля. Официальная причина – патрулирование воздушного пространства НАТО. Однако эти машины способны нести крылатые ракеты и наносить удары в глубине российской территории. Париж уже не скрывает: президент Макрон не раз заявлял о возможности отправки наземных войск, чтобы "сделать все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну".