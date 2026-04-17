MWM: встреча истребителей НАТО с Су-30СМ над Балтикой едва не закончилась схваткой

Перехват над Балтикой: французские истребители приблизились к российским Су-30СМ
Су-30СМ. Фото: Минобороны/Wikimedia Commons
Инцидент произошел после того, как Париж приступил к воздушному патрулированию в рамках миссии НАТО

Истребители французских ВВС Rafale, размещенные на авиабазе Шяуляй в Литве (всего в 130 километрах от российской границы), попытались перехватить российские Су-30СМ, утверждает Military Watch Magazine. Французские пилоты, говорится в материале, использовали подвесной контейнер TALIOS для визуальной идентификации целей на большой дистанции.

Российские самолеты, предположительно, несли на борту противорадиолокационные ракеты Х-31, предназначенные для подавления систем ПВО. Какое вооружение было у французов, не уточняется.

Инцидент произошел вскоре после того, как французская авиация приступила к очередной ротации в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Одновременно французские танки Leclerc начали стрельбы в Румынии, у границ Украины.

Эксперты отмечают, что Су-30СМ – самый мощный истребитель в составе российской морской авиации. Его двигатели АЛ-41Ф-1С считаются самыми мощными среди двигателей четвертого поколения. Французский Rafale, напротив, оснащен слабыми двигателями M88, что отражает разницу в концепциях и габаритах машин. По оценкам аналитиков, разрыв в характеристиках между российскими и французскими истребителями будет только увеличиваться.

Rafale прибыли на авиабазу Шяуляй в Литве в начале апреля. Официальная причина – патрулирование воздушного пространства НАТО. Однако эти машины способны нести крылатые ракеты и наносить удары в глубине российской территории. Париж уже не скрывает: президент Макрон не раз заявлял о возможности отправки наземных войск, чтобы "сделать все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну". 

Источник: MWM ✓ Надежный источник
По теме

"Такого еще не было!" Переводчик выругался матом после конференции Зеленского

Эксперт не смог сдержать эмоции

"Идея провалилась": в Киеве сделали смелое заявление о Путине

Многие понимают, что Незалежная стала марионеткой в руках зарубежных кураторов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей