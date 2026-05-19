Какие странные привычки чехов удивят любого русского

У жителей этой страны свой взгляд на многое

На первый взгляд, Чехия кажется спокойной и вполне привычной европейской страной. Но многие особенности этого государства могут показаться россиянам очень необычными.

Так, чехи легко разговаривают с незнакомыми людьми на личные темы. В транспорте или кафе человек может вдруг начать рассказывать о проблемах со здоровьем, в интимной жизни или с деньгами. Для местных это считается нормальным и никого не смущает.

Еще одна неожиданная привычка – культ отдыха на природе. С наступлением выходных города пустеют. Люди массово уезжают в леса, горы или к рекам, устраивают пикники, сплавляются на лодках и катаются на велосипедах. Зимой многие переходят на лыжи.

Удивляет туристов и общественный транспорт. В автобусах и трамваях почти нет турникетов – пассажиры сами покупают и компостируют билеты. При этом контролеры могут появиться в любой момент, а штрафные санкции за безбилетный проезд там весьма серьезные.

Особое внимание чехи уделяют экологии. Мусор здесь сортируют очень строго: отдельные контейнеры стоят на каждом шагу. Детей приучают к этому с раннего возраста, а за нарушение правил можно получить внушительный штраф.

Не менее необычно для иностранцев выглядят праздники в Чехии. В такие дни жизнь в стране замирает: закрываются магазины, рестораны и даже многие сервисы. Чехи уверены, что отдых и время с семьей важнее работы, поэтому спокойно относятся к подобным ограничениям. Такими наблюдениями поделились путешественники.

К слову, ранее стало известно, что японский аэропорт взял на работу роботов для погрузки багажа.