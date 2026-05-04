Японский аэропорт взял на работу роботов для погрузки багажа

Фото: www.unsplash.com
Человекоподобная техника отлично справляется с поставленной перед ней задачей

В Японии начали внедрять роботов-грузчиков в одном из самых загруженных аэропортов страны – токийском Ханэда. Авиакомпания Japan Airlines запустила эксперимент, в рамках которого человекоподобные машины будут помогать сотрудникам с обработкой багажа.

С мая стартует двухлетнее тестирование, во время которого роботы займутся погрузкой и разгрузкой контейнеров. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Главная причина таких нововведений – острая нехватка персонала. Поток туристов растет, рабочих рук не хватает, поэтому компании ищут альтернативу. Роботы в этом плане выглядят выгодным решением: они могут выполнять тяжелую работу и не требуют отдыха.

Если эксперимент окажется успешным, машины начнут использовать шире. Им планируют поручить не только багаж, но и уборку салонов, а также помощь в обслуживании техники.

При этом полностью заменять людей не собираются – роботы возьмут на себя рутинные задачи, а сотрудники будут контролировать процесс.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
