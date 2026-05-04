Японский аэропорт взял на работу роботов для погрузки багажа

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
В Японии начали внедрять роботов-грузчиков в одном из самых загруженных аэропортов страны – токийском Ханэда. Авиакомпания Japan Airlines запустила эксперимент, в рамках которого человекоподобные машины будут помогать сотрудникам с обработкой багажа.
С мая стартует двухлетнее тестирование, во время которого роботы займутся погрузкой и разгрузкой контейнеров. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".
Главная причина таких нововведений – острая нехватка персонала. Поток туристов растет, рабочих рук не хватает, поэтому компании ищут альтернативу. Роботы в этом плане выглядят выгодным решением: они могут выполнять тяжелую работу и не требуют отдыха.
Если эксперимент окажется успешным, машины начнут использовать шире. Им планируют поручить не только багаж, но и уборку салонов, а также помощь в обслуживании техники.
При этом полностью заменять людей не собираются – роботы возьмут на себя рутинные задачи, а сотрудники будут контролировать процесс.
Ранее ученые рассказали, какие продукты продлевают жизнь.
Релокация украинских нардепов приближает киевский режим к утрате парламентской поддержки
Поведение бывшего комика переходит все границы