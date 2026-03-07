Рецепт вкусного десерта из трех ингредиентов: угощение нравится всей семье

Простой рецепт лакомства найдет место в домашней кулинарной книги

Легкий и нежный десерт из простокваши прекрасно подойдет для завтрака или семейного чаепития. Готовится он очень просто, а получается удивительно нежным и ароматным. Простокваша после небольшой подготовки становится густой, почти кремовой, а мед и ваниль придают десерту тонкий и сладкий вкус.

Ингредиенты

густая простокваша – 700–800 г;

мед – 2 ст. л. + немного для подачи;

сахар с семенами четверти ванильного стручка – 1–2 ст. л.;

сезонные ягоды или фрукты для подачи.





Пошаговый рецепт

Шаг 1

Возьмите глубокую миску и застелите ее большим кухонным полотенцем. Лучше всего подойдет вафельное полотенце или марля, сложенная в несколько слоев.

Шаг 2

В отдельной емкости соедините простоквашу, мед и ванильный сахар. Хорошо перемешайте массу до однородной консистенции.

Шаг 3

Переложите получившуюся смесь на ткань в миске. Соберите края полотенца или марли, сформируйте плотный мешочек и аккуратно завяжите.

Шаг 4

Подвесьте этот мешочек над миской так, чтобы лишняя жидкость могла стекать. Оставьте его на несколько часов – примерно от 3 до 8. Чем дольше простокваша будет стекать, тем более густой и насыщенной станет ее консистенция.

Шаг 5

Когда масса станет плотной и кремовой, разложите ее по креманкам. Сверху полейте небольшим количеством меда и украсьте ягодами или кусочками фруктов. Для такого десерта подойдут практически любые фрукты, можно взять сезонные.