Подольская раскрыла, почему перестала ссориться с Пресняковым спустя годы

Брак стал еще крепче и прошел проверку временем

Наталья Подольская высказалась о своих отношениях с Владимиром Пресняковым: у себя в личном блоге 43-летняя певица поведала о том, что брак уже миновал стадию ссор – и причиной тому Наталья называет проверку временем.

Таким образом исполнительница ответила на вопрос подписчика о том, как они с Пресняковым мирятся после конфликтов.

"Вы знаете, мне кажется пара, прожившая вместе очень много лет в какой-то момент перестает ссориться. И мне кажется, что если это не так, то есть о чем задуматься…", – честно ответила Наталья.

Исполнительница мечтает подарить мужу третьего ребенка, говорят в окружении. Наталья считает, что сейчас – лучшее время родить дочку. Певица обожает детей и, по слухам, постоянно говорит о том, что сыновьям нужна сестра. Владимир в ответ отшучивается, что у них получаются только мальчики – и спрашивает, готова ли она к тому, что в доме окажется еще один.