Наталья Подольская уговаривает Владимира Преснякова на третьего ребенка

Подольская пытается уговорить Преснякова на третьего ребенка
Фото: АГН Москва
Певец считает, что сейчас - самое время рожать дочку

Наталья Подольская мечтает подарить Владимиру Преснякову третьего ребенка, утверждает близкий к звездной семье человек. Певица считает, что сейчас – самое время рожать дочку. Наталья обожает детей и якобы постоянно заводит разговоры о том, что сыновьям нужна сестра, передает телеграм-канал "Свита короля".

"Володя вроде бы и не против, но и не сильно за. Отшучивается, что у него получаются только мальчики, и спрашивает, готова ли она к тому, что в доме будет еще один", – утверждает собеседник.

Он также предполагает, что Владимир просто желает пожить для себя, иметь возможность спокойно спать ночами и заниматься музыкой. И не каждый готов к сложностям, который появляются с рождением ребенка.

Судя по всему, Наталья мечтает о третьем ребенке не первый год: как-то она рассказывала, что с удовольствием бы родила. Однако певица не рассказывала в тот момент, как к ее желанию относится супруг. У Владимира Преснякова, к тому же, есть еще ребенок и от первого брака с Кристиной Орбакайте – уже взрослый Никита.

Источник: ТГ-канал "Свита Короля"

