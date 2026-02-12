Власти и народ по-разному смотрят на ситуацию

В Словакии продолжаются споры вокруг идеи референдума об отмене антироссийских санкционных ограничений. Однако руководитель партии DOMOV Павол Слота уверенно объявил: местный лидер Петер Пеллегрини не допустит проведения такого голосования, даже если инициатива будет повторно выдвинута.

По словам государственного деятеля, отказ главы страны уже стал четким сигналом для сторонников данной инициативы. Он убежден, что в случае новой попытки политик снова найдет формальные основания, чтобы заблокировать процесс.

В прошлом году активисты собрали почти 400 тысяч подписей – больше необходимого минимума – и передали петицию в канцелярию главы страны.

Однако лидер тогда отказался объявлять референдум, сославшись на некое несоответствие документа установленным требованиям и неясность формулировок. Позднее Конституционный суд страны подтвердил, что президент действовал в рамках своих полномочий.

Тем не менее, сторонники отмены рестрикций уверены, что за юридическими доводами скрывается политическая позиция. Вопрос о возможном пересмотре ограничительных мер против России остается для словацкого общества очень болезненным – рестрикции сильно подорвали экономику страны.

