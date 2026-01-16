Программу Владимира Соловьева убрали из эфира

Владимира Соловьева убрали из эфира: последние подробности
Владимир Соловьев. Кадр: YouTube
Фанаты журналиста сильно обеспокоены

Телезрители обратили внимание на внезапное исчезновение Владимира Соловьева из вечернего эфира и начали активно обсуждать происходящее. С 12 января привычная для аудитории программа "Вечер с Владимиром Соловьевым" временно пропала из сетки телеканала "Россия 1" – в это время стали показывать сериал. Такое решение вызвало волну вопросов и тревогу у многих зрителей, ведь никаких разъяснений не последовало.

Ни руководство канала, ни сам телеведущий пока публично не объяснили причины паузы. При этом в телепрограмме уже указано, что Соловьев должен вновь появиться в эфире 18 января – в формате традиционного воскресного выпуска. Это дает основания полагать, что перерыв носит краткосрочный характер.

Параллельно в Сети продолжают активно работать Telegram-ресурсы, связанные с журналистом. Более того, недавно появились видеокадры, на которых Соловьев находится в освобожденном Димитрове. Пользователи предполагают, что его поездка в зону боевых действий могла повлиять на временное отсутствие в студии.

Обсуждается и еще одна версия. Ранее резонансные высказывания телеведущего о возможных новых спецоперациях в соседних с Россией республиках вызвали резкую реакцию за рубежом. В Армении после этих слов был вызван российский посол, а в Киргизии прозвучали предложения ограничить въезд журналиста в страну.

Источник: Южный Федеральный ✓ Надежный источник
