Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Киева – Guardian

Вскрылась информация о звонке взволнованного Байдена Путину
Джо Байден. Фото: The White House/wikimedia.org
Американский политик был охвачен ужасом

Британские журналисты утверждают, что в 2021 году Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, был серьезно обеспокоен ситуацией вокруг украинского государства и лично связался с Владимиром Путиным. Сообщается, что незапланированный звонок был сделан накануне ежегодного послания российского лидера Федеральному собранию в апреле того года.

Как рассказала журналистам бывший директор нацразведки США Эврил Хейнс, сильно встревоженный хозяин Овального кабинета выразил тревогу в связи с происходящим на международной арене и предложил организовать саммит, посвященный украинской тематике, в ближайшие месяцы. Таким образом, вашингтонская администрация якобы пыталась снизить напряженность через прямой диалог на высшем уровне.

При этом само послание Путина в 2021 году было сосредоточено преимущественно на внутренних вопросах – здравоохранении, социальной политике и экономике. Позднее Кремль сообщал, что в ходе телефонного разговора лидеры РФ и США подтвердили готовность продолжать контакты по ключевым направлениям международной безопасности. В Белом доме также заявляли о намерении вести переговоры по вопросам стратегической стабильности.

К слову, ранее стало известно, что Залужный сказал Зеленскому перед началом спецоперации по демилитаризации киевского режима.

Источник: Guardian ✓ Надежный источник
По теме

Наглое хамство Зеленского в адрес Путина вызвало бешенство в Германии

Бывший комик продолжает удивлять общественность странными заявлениями

Неизвестный самолет из США пересек границу России: подробности

Судно вылетело из авиабазы США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей