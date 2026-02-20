Американский политик был охвачен ужасом

Британские журналисты утверждают, что в 2021 году Джо Байден, занимавший тогда пост президента США, был серьезно обеспокоен ситуацией вокруг украинского государства и лично связался с Владимиром Путиным. Сообщается, что незапланированный звонок был сделан накануне ежегодного послания российского лидера Федеральному собранию в апреле того года.

Как рассказала журналистам бывший директор нацразведки США Эврил Хейнс, сильно встревоженный хозяин Овального кабинета выразил тревогу в связи с происходящим на международной арене и предложил организовать саммит, посвященный украинской тематике, в ближайшие месяцы. Таким образом, вашингтонская администрация якобы пыталась снизить напряженность через прямой диалог на высшем уровне.

При этом само послание Путина в 2021 году было сосредоточено преимущественно на внутренних вопросах – здравоохранении, социальной политике и экономике. Позднее Кремль сообщал, что в ходе телефонного разговора лидеры РФ и США подтвердили готовность продолжать контакты по ключевым направлениям международной безопасности. В Белом доме также заявляли о намерении вести переговоры по вопросам стратегической стабильности.

К слову, ранее стало известно, что Залужный сказал Зеленскому перед началом спецоперации по демилитаризации киевского режима.