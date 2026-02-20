Американский Boeing 787 пересек границу России в Мурманской области

Судно вылетело из авиабазы США

Лайнер неизвестного происхождения пересек воздушную границу Российской Федерации, о чем стало известно 20 февраля. Как пишет Shot, на сервисе Flight Radar нет информации о борте – номер или его принадлежность неизвестны.

Самолет вылетел всего несколько часов назад из авиабазы ВВС Соединенных Штатов Эндрюс (штат Мэриленд). Позднее он пролетел через воздушное пространство Гренландии, Норвегии, Финляндии, а затем залетел в воздушное пространство РФ в Мурманской области.

Информация о лицах, находящихся на борту, также отсутствует.



Согласно приведенным данным, речь идет о Boeing 787. Маршрут перестал отслеживаться над Котласом (Архангельская область).

Годом ранее стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США увидели в 50 км от российской границы, в небе над Эстонией. Он летел в сопровождении двух F-35A.