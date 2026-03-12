Агутин рассказал о скандалах с Варум

Агутин раскрыл правду о скандалах с Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: соцсети
Звезды вместе несколько десятилетий

Популярные исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум долгие годы считаются одной из самых заметных и гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Однако в последнее время поклонники стали все чаще замечать, что супруги практически не появляются вместе на публичных мероприятиях, из-за чего в Сети начали активно обсуждать возможные проблемы в их отношениях.

Как правило, перед журналистами теперь выступает только Агутин, а вот певица редко сопровождает мужа на светских событиях. Это любопытное обстоятельство и стало причиной многочисленных слухов о якобы назревающем кризисе в их браке. Чтобы расставить точки над "i", журналисты напрямую спросили музыканта о том, как они с любимой женщиной переживают конфликты и разногласия.

Артист отреагировал на деликатный вопрос спокойно и с некоторой долей иронии. Он не стал скрывать, что за почти три десятилетия совместной жизни в их семье происходило многое – были и споры, и ссоры, и громкие выяснения отношений.

"Уже все было: и споры, и ссоры, и скандалы. Единственное, что могу сказать, они у нас недолгие. Нам, наверное, помогает, не побоюсь этого слова, общий интеллектуальный уровень", – поделился секретом семейного счастья знаменитость.

Музыкант также откровенно признался, что со временем их отношения стали более практичными – яркой романтики, характерной для первых лет, сейчас уже нет. Вместо неожиданных сюрпризов супруги предпочитают более простую и честную модель общения: певец ждет, когда жена сама скажет, чего ей хочется, и уже после этого старается исполнить ее желание.

К слову, ранее артист обратился к переехавшей в США дочери.

Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
