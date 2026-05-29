Как кофе влияет на мозг во время сна, выяснили ученые

Многие уверены, что если удалось быстро уснуть и не просыпаться до утра, значит сон был качественным. Однако ученые пришли к выводу, что все не так просто. Как оказалось, даже одна-две чашки кофе способны повлиять на ночной отдых, причем человек может этого даже не заметить.

Специалисты изучили десятки научных исследований и обнаружили, что кофеин меняет работу мозга во время сна. Внешне все выглядит нормально: человек проводит в постели достаточное количество времени и не жалуется на бессонницу. Но процессы, отвечающие за полноценное восстановление организма, могут протекать менее эффективно.

Исследование показало, что кофеин способен уменьшать продолжительность и глубину наиболее важной фазы сна, во время которой организм восполняет силы, а мозг обрабатывает и закрепляет полученную за день информацию. Эксперты объясняют это тем, что кофеин временно подавляет естественные сигналы усталости. Из-за этого даже ночью мозг сохраняет более высокий уровень активности, чем должен во время полноценного отдыха.

При этом реакция на кофе остается индивидуальной. Одни люди спокойно выпивают несколько чашек в день и не замечают последствий, а у других качество сна может ухудшаться даже после утреннего кофе. Ученые считают, что при постоянной утренней усталости стоит обратить внимание на количество кофеина в ежедневном рационе.

