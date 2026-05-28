Российский телеведущий Сафронов рассказал о своих "ужасающих" запоях

Зеленый змий сильно подпортил жизнь звезде

Экс-ведущий популярного телепроекта "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов откровенно рассказал о тяжелой борьбе с зависимостью от спиртных напитков. Иллюзионист признался, что долгие годы не мог контролировать себя и сталкивался с многодневными запоями.

Звезда открыто заявил, что считает себя алкоголиком и не скрывает, насколько разрушительными были последствия этой зависимости. Он признался, что не умел вовремя сказать "стоп", а возлияния иногда продолжались несколько дней подряд и выглядели, как он отметил, "очень-очень ужасающе".

Любимец публики подчеркнул, что считает алкоголизм неизлечимым недугом, поэтому даже спустя годы старается держаться как можно дальше от спиртного. При этом знаменитость похвастался, что уже три года не употребляет ни капли. Он отметил, что теперь даже близко не подпускает себя к спиртным напиткам.

Артист также добавил, что огромную роль в его борьбе с зависимостью сыграла любимая супруга Екатерина, которая помогла ему справиться с тягой к зеленому змию и пережить самый тяжелый период жизни.

Ранее о проблемах с алкоголем рассказывал Михаил Боярский.