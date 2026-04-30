Плющенко ответил старшему сыну на скандальные обвинения: "Люблю и жду всегда"

Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: АГН Москва
Фигурист заявил, что не будет разбираться в публичном пространсте

Семейный скандал вокруг фигуриста Евгения Плющенко набирает обороты. На днях его 19-летний старший наследник Егор Ермак дал резонансное интервью, где отказался называть олимпийского чемпиона папой и заявил, что не хочет видеть Евгения и своего младшего брата Гном Гномыча на собственной свадьбе.

Егор также пожаловался на отсутствие материальной поддержки и туалет, доставшийся ему "из вторых рук".

Именитый родитель в своем микроблоге он опубликовал сдержанное, но емкое обращение к отпрыску. Плющенко подчеркнул, что готов к личной встрече, готов выслушать и помочь, но отказывается выносить сор из избы на всеобщее обозрение.

"Егор, готов на любые твои вопросы ответить при личной встрече и беседе и помочь. Но не разбираться с тобой на камеры и в публичном пространстве. Я тебя люблю и жду всегда", – написал отец.

Тем временем ситуацию не смог обойти стороной Гном Гномыч. Отпрыск звездного семейства записал жесткое видео, в котором фактически отрекся от родства с Егором. Александр заявил, что сводный брат говорит неправду и скрывает правду о помощи со стороны Яны Рудковской. По словам юноши, Егор регулярно просит деньги, а теперь пытается опорочить их семью. "Хорошо, что ты Ермак, ты не заслуживаешь быть Плющенко", – заявил Александр.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
