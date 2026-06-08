Обломки ракеты упали на дом беглого Макаревича*

Ракета обрушилась на дом беглого Макаревича*: последние подробности
Андрей Макаревич*. Фото: АГН "Москва"
Сбежавший от конфликта артист оказался в эпицентре войны

Семья Андрея Макаревича* едва не оказалась под ударом во время очередной ракетной атаки Ирана по территории Израиля. Обломки одной из ракет рухнули прямо на дом музыканта в районе Хайфы, повредив участок и жилое строение.

По имеющейся информации, фрагменты боеприпаса упали на территорию домовладения в деревне Керем Махараль. Ударной волной выбило стекло в детской комнате, двор оказался усеян металлическими осколками.

Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что в момент обстрела семья возвращалась домой после визита к знакомым. Из-за опасности им пришлось лечь прямо на землю и наблюдать, как к месту происшествия спешат пожарные расчеты, полицейские и бригады скорой помощи. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.

Женщина попыталась отнестись к произошедшему с юмором и объявила, что рада походу в гости и такому эпичному зрелищу по дороге домой.

На фоне обострения ситуации российское посольство в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России временно отказаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Накануне ночью Иран нанес серию ракетных ударов по израильской территории в ответ на действия ЦАХАЛ в регионе.

К слову, ранее Молдавия нанесла неожиданный удар по Макаревичу*.

*признан в РФ иностранным агентом

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
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