Обломки ракеты упали на дом беглого Макаревича*

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Семья Андрея Макаревича* едва не оказалась под ударом во время очередной ракетной атаки Ирана по территории Израиля. Обломки одной из ракет рухнули прямо на дом музыканта в районе Хайфы, повредив участок и жилое строение.
По имеющейся информации, фрагменты боеприпаса упали на территорию домовладения в деревне Керем Махараль. Ударной волной выбило стекло в детской комнате, двор оказался усеян металлическими осколками.
Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что в момент обстрела семья возвращалась домой после визита к знакомым. Из-за опасности им пришлось лечь прямо на землю и наблюдать, как к месту происшествия спешат пожарные расчеты, полицейские и бригады скорой помощи. К счастью, никто из членов семьи не пострадал.
Женщина попыталась отнестись к произошедшему с юмором и объявила, что рада походу в гости и такому эпичному зрелищу по дороге домой.
На фоне обострения ситуации российское посольство в Тель-Авиве рекомендовало гражданам России временно отказаться от поездок в Израиль до стабилизации обстановки. Накануне ночью Иран нанес серию ракетных ударов по израильской территории в ответ на действия ЦАХАЛ в регионе.
К слову, ранее Молдавия нанесла неожиданный удар по Макаревичу*.
Министр зря не уследил со своим языком