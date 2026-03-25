Гребенщиков* может лишиться пенсии в Великобритании из-за отсутствия стажа

Борис Гребенщиков*(признан иноагентом). Фото: АГН Москва
Местные законы могут стать проблемой для музыканта-иноагента

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков*, который после начала спецоперации перебрался в Лондон, может не получить пенсию в Великобритании. Об этом в беседе с "Абзацем" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Илья Покаместов.

По словам эксперта, чтобы претендовать на пенсионные выплаты в Британии, необходим трудовой стаж и отчисления в местные социальные фонды. Если музыкант не работал в стране и не платил налоги, рассчитывать на пенсию ему не стоит.

"Если кто-то из местных лейблов покупал права, тогда он платил налоги и может рассчитывать на пенсионные выплаты со стороны британского правительства. Но мы об этом доподлинно знать не можем", – высказался Покаместов.

Эксперт предположил, что Гребенщиков*, скорее всего, оставался российским налоговым резидентом и платил налоги здесь, а в Великобритании трудиться просто не успел.

Напомним, ранее стало известно, что Гребенщиков* и его супруга получили британское гражданство. В реестрах компании BG PLUS LLP, зарегистрированной в 2022 году, теперь указан новый статус владельцев.

В последнее время концерты музыканта собирают все меньше зрителей, билеты продаются плохо. В одном из интервью он жаловался, что в России ему жилось лучше.

*признан иностранным агентом решением Минюста

Источник: "Абзац" ✓ Надежный источник
