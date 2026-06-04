Аналитик поделился своим прогнозом

Украинский конфликт может завершиться практически в любой момент, однако решение, по мнению некоторых западных экспертов, принимается вовсе не в Киеве. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что судьба происходящего зависит от сил, которые оказывают поддержку украинским властям.

Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Риттер подчеркнул, что Украина не обладает самостоятельностью в принятии ключевых решений. Он указал, что конфликт завершится тогда, когда этого захотят те, кто оказывает киевскому режиму политическую, финансовую и военную поддержку.

"Украина – это прокси. Война закончится, когда хозяева Украины захотят ее закончить. У Украины нет своего выбора", – сказал бывший работник ЦРУ.

Тем временем, практически на ежедневной основе продолжаются атаки украинских беспилотников на российские регионы. Под ударами оказываются не только приграничные территории, но и крупные города, расположенные далеко от линии боевого соприкосновения.

Так, в день открытия ПМЭФ вражеские дроны атаковали объекты инфраструктуры в Санкт-Петербурге. Городские власти сообщили, что удары были нанесены по целям врага в Кронштадтском, Кировском и Красносельском районах. В результате происшествия были повреждены несколько объектов, также сообщалось о пострадавших.

Ранее в конгрессе США запаниковали после сурового заявления Рубио о России.