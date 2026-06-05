Примерно понятно, чего добивается бывший комик

Главной темой дня стало публичное послание Владимира Зеленского Владимиру Путину. Даже в американских СМИ усомнились в искренности мирных инициатив киевского верховода. Авторитетное издание The New York Times пришло к выводу, что опубликованное им обращение к российскому главнокомандующему является политическим пиаром, а не попыткой добиться урегулирования конфликта.

В своем открытом обращении руководитель Незалежной предложил главе РФ провести личную встречу на территории третьей страны для обсуждения путей завершения конфликта. Вперемешку с призывами прекратить конфликт, Зеленский обвинял главу нашей страны в развязывании кровавой бойни, намекал, что у всушников есть все шансы выстоять, и грозил эскалацией ситуации.

Журналисты американского издания тоже обратили внимание на противоречивый характер послания. По их оценке, письмо выглядит как политический ход, рассчитанный на публичный эффект. В статье отмечается, что пока остается непонятным, какую именно выгоду рассчитывает получить Зеленский, используя одновременно призывы к миру и риторику, способную лишь усиливать напряженность.

В свою очередь, официальный представитель администрации главы России Дмитрий Песков заявил, что если Зеленский действительно заинтересован в личном разговоре, то может приехать в Москву в любое время.

Ранее это послание вызвало скандал с Верховной Раде.