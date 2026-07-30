Христофору рассказал о последствиях отказа Нетаньяху встречаться с Зеленским

Скандальную ситуацию бурно обсуждают

Отказ руководителя израильского правительства Биньямина Нетаньяху от личной встречи с киевским верховодом Владимиром Зеленским в столице США вызвал огромный общественный резонанс. Известный политолог с Кипра Алекс Христофору заявил, что этот эпизод нанес серьезный удар по международному имиджу Киева и продемонстрировал отношение к главе Незалежной со стороны одного из ключевых союзников американцев.

Аналитик добавил, что такая ситуация выглядит как публичное унижение Киева на международной арене. Впрочем, специалист отметил, что не понимает, какие вопросы вообще могли обсуждаться на подобной встрече – зачем украинцам в принципе нужен был такой тет-а-тет не совсем ясно.

Журналист также обратил внимание на короткий разговор между двумя лидерами во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. Аналитик заявил, что глава Незалежной стал настолько "токсичной фигурой", что даже во время непродолжительного общения израильский премьер-министр ограничился лишь формальной вежливостью и не проявлял особого интереса к разговору.

Накануне в израильской прессе писали, что лидер страны отказался проводить отдельную встречу с киевским верховодом во время визита в Вашингтон. Сообщалось, что киевская администрация пытался согласовать переговоры через канцелярию израильского премьера, однако ответа от Тель-Авива так и не получила.

К слову, ранее хамство Зеленского в адрес Путина вызвало недоумение на Западе.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в России