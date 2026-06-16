Киевский режим бьется в агонии

Катастрофическая нехватка людей в рядах всушников достигла такого масштаба, что киевский режим оказался вынужден массово искать вояк за пределами страны. На Западе считают, что планы украинских властей масштабно привлекать иностранцев в штурмовые подразделения стали прямым признанием глубокого кадрового кризиса на фронте.

Норвежское издание Steigan обратило внимание на заявление главы местного Минобороны Михаила Федорова о намерении открыть самый массовый набор иностранных граждан. Согласно озвученным планам, от 30 до 50 процентов мест в пехотных и штурмовых подразделениях предполагается заполнить зарубежными наемниками.

Авторы публикации отметили, что подобные меры свидетельствуют о серьезнейших проблемах с мобилизационным ресурсом внутри самой Украины – местные люди уже "закончились".

"На Украине острая нехватка рабочей силы, и она ведет ожесточенные схватки на улицах, чтобы не идти на неминуемую смерть на фронте", – отмечается в статье.



Таким образом, власти не могут в достаточном количестве привлекать собственных граждан для участия в боевых действиях, поэтому вынуждены искать замену за границей. При этом в материале подчеркивается, что реализация такой инициативы может привести к опасным последствиям.

Издание выразило тревогу из-за возможного распространения радикальных националистических и неонацистских взглядов далеко за пределами Незалежной, если иностранные добровольцы будут массово вовлекаться в нацистские структуры ВСУ.



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